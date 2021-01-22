Артем Тарасов высмеял Кокляева перед боем: «Пухляш, ты только с боя не слейся»

Российский боец ММА Артем Тарасов прокомментировал сторис Михаила Кокляева перед очным поединком, который пройдет 20 февраля.

Ранее Кокляев опубликовал сторис в Instagram выложил видео, в котором он лежит под капельницей.

«Пухляш, ты только с боя не слейся», — прокомментировал видео Тарасов.

На счету 30-летнего Артема Тарасова семь профессиональных поединков по правилам ММА, в шести из которых он одержал победы. Последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией одиозного Вячеслава Дацика.

41-летний Михаил Кокляев в ноябре прошлого года неудачно дебютировал в профессиональном боксе, уступив нокаутом в первом раунде известному тяжеловесу Александру Емельяненко.