Артем Тарасов высмеял Кокляева перед боем: «Пухляш, ты только с боя не слейся»
19:02
Российский боец ММА Артем Тарасов прокомментировал сторис Михаила Кокляева перед очным поединком, который пройдет 20 февраля.
Ранее Кокляев опубликовал сторис в Instagram выложил видео, в котором он лежит под капельницей.
«Пухляш, ты только с боя не слейся», — прокомментировал видео Тарасов.
На счету 30-летнего Артема Тарасова семь профессиональных поединков по правилам ММА, в шести из которых он одержал победы. Последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией одиозного Вячеслава Дацика.
41-летний Михаил Кокляев в ноябре прошлого года неудачно дебютировал в профессиональном боксе, уступив нокаутом в первом раунде известному тяжеловесу Александру Емельяненко.
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