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Сегодня, 11:04

Арнольд Шварценеггер встретился с Нганну: «Теперь я понимаю, что чувствует Дэнни Де Вито»

Давид Хачатрян
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Арнольд Шварценеггер, Франсис Нганну и Мекай Бектон.
Фото Соцсети

Известный актер и культурист Арнольд Шварценеггер поделился в соцсетях фотографией с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3), на которой они стоят в спортзале вместе со звездой НФЛ Мекай Бектоном.

«Теперь я понимаю, что чувствует Дэнни», — написал Шварценеггер в Twitter, имея ввиду актера Дэнни Де Вито, вместе с которым Шварценеггер снялся в фильме «Близнецы».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Арнольд Шварценеггер
Франсис Нганну
ММА
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