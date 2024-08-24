Гулян: «Если Токов останется свободным агентом, «Наше дело» может его привлечь в свои мероприятия»

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян прокомментировал возможность подписания контракта с бывшим претендентом на титул чемпиона Bellator Анатолием Токовым.

«Мы диалог не вели. Если он останется свободным агентом, мы можем его привлечь в свои мероприятия. У нас уже есть бойцы из команды Fedor Team. Виктор Немков является нашим чемпионом», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гуляна.

На счету 34-летнего Токова 30 побед и 3 поражения за карьеру в ММА.