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Бой между Царукяном и Буллетом на тутрнире Hype FC завершился ничьей

Евгений Козинов
Корреспондент

Во вторник, 30 декабря, бойцы UFC Арман Царукян и Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, не выявили победителя в поединке по правилам грэпплинга на турнире промоушена Hype FC в Ереване.

Поединок, ставший главным событием вечера, длился 6 минут и решением судей завершился ничьей. После боя Царукяну подарили квартиру в Армении.

В ММА у 31-летнего Магомедова 16 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. В последнем бою на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ) в июле 2025 он победил канадца Марка-Андера Баррио.

29-летний Царукян за карьеру в ММА одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. В своем последнем бою он победил удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) 25 ноября.

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