Шара Буллет — о ничьей с Царукяном по грэпплингу: «Победила дружба народов»
Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу «Шара Буллет», прокомментировал схватку по грэпплингу с бойцом UFC Арманом Царукяном.
Противостояние состоялось 30 декабря в Ереване на турнире Hype FC и завершилось вничью.
«Все говорили, что у меня слабая борьба, но это была одна из первых ступеней к вершине. К сожалению, получилась ничья. Ну ничья — это значит победила дружба народов. Спасибо всем добрым мужикам, всем русским добрым мужикам, дагестанским мужикам, всем спасибо! Я думал, Арман закислится, но он кардио-машина. Поздравляю, Арман смог меня в партер перевести, но я встал», — сказал Магомедов после схватки.
В ММА у 31-летнего Магомедова 16 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. В последнем бою на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ) в июле 2025 он победил канадца Марка-Андера Баррио.
29-летний Царукян за карьеру в ММА одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. В своем последнем бою он победил удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) 25 ноября.