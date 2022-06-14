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Сегодня, 17:24

Шон О'Мэлли: «Валентина проиграла поединок. Сантос — чемпионка»

О'Мэлли считает, что Валентина Шевченко проиграла Сантос на турнире UFC 275
Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) считает, что Валентина Шевченко (23-3) проиграла претендентке Тайле Сантос (19-2) на UFC 275.

«Думаю, что Сантос победила Шевченко, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Она забрала спину, трижды пыталась провести болевой прием. Валентина не нанесла ничего серьезного, кроме удара головой. Валентина проиграла этот поединок. Сантос — чемпионка».

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

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