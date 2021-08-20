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Андрей Корешков может провести бой против Рустама Хабилова

23:07
Андрей Корешков. Фото Instagram
Андрей Корешков. Фото Instagram

Российский полусредневес Андрей Корешков может провести бой против соотечественника, экс-бойца UFC Рустама Хабилова. Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин со ссылкой на Bellator.

Публикация от Igor Lazorin (@igorkakdela_official)

Согласно источнику, если стороны подпишут контракт, то бойцы сразятся 23 октября на турнире Bellator в Москве, в главном событии которого легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсом.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 14 августа на турнире Bellator 264 в США, 30-летний Корешков (24-4) победил местного бойца Сабаха Хомаси единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Хабилов (24-4) провел последний бой в ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве, где он победил соотечественника Сергея Хандожко судейским решением. Для 34-летнего Рустама это был дебютный бой в полусреднем весе. В октябре 2020 года стало известно, что он переходит из UFC в Bellator.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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