Андрей Корешков может провести бой против Рустама Хабилова

Российский полусредневес Андрей Корешков может провести бой против соотечественника, экс-бойца UFC Рустама Хабилова. Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин со ссылкой на Bellator.

Согласно источнику, если стороны подпишут контракт, то бойцы сразятся 23 октября на турнире Bellator в Москве, в главном событии которого легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсом.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 14 августа на турнире Bellator 264 в США, 30-летний Корешков (24-4) победил местного бойца Сабаха Хомаси единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Хабилов (24-4) провел последний бой в ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве, где он победил соотечественника Сергея Хандожко судейским решением. Для 34-летнего Рустама это был дебютный бой в полусреднем весе. В октябре 2020 года стало известно, что он переходит из UFC в Bellator.