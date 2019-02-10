Андерсон Силва проиграл Адесанье единогласным решением судей

Новозеландский боец смешанного стиля Исраэль Адесанья в главном бою турнира UFC 234, который проходил в Мельбурне, победил бразильца Андерсона Силву. 29-летний Адесанья был сильнее 43-летнего экс-чемпиона в среднем весе Силвы по единогласному решению судей – 29:28, 30:27, 30:27.

Этот поединок стал главным боем вечера, поскольку титульной схватки между Робертом Уиттакером и Келвином Гастелумом не состоялось – Уиттакер снялся из-за проблем со здоровьем.

В другом бою вечера Рэни Яя победил Рикки Саймона единогласным решением судей, Монтана де ла Роса была сильнее Нади Кассем, взяв верх благодаря болевому приему во втором раунде. А Джим Крют победил Сэма Алви техническим нокаутом в первом раунде.