Андерсон Силва хочет провести бой с Ником Диасом на родине

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва не намерен завершать карьеру. На турнире UFC 234 43-летний боец проиграл новозеландцу Исраэлю Адесанье единогласным решением судей.

– Возможно, имеет смысл взять реванш у Ника Диаса. Хотел бы встретиться с ним в Куритибе на турнире UFC 237 11 мая, – цитирует MMAJunkie бразильца. – Жду, когда UFC примет решение. Надеюсь, что бой состоится.

Даже после поражения я чувствую себя счастливым. Очень трудно продолжать борьбу в этом виде спорта, когда ты давно не тренировался. Я усердно работал, чтобы остаться на прежнем уровне. Постарался сделать все возможное в этом поединке, потому что люблю свой спорт.