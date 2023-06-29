Анатолий Малыхин поблагодарил фанатов: «Вы даже представить не можете, как вы мотивируете и заряжаете в бою»

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) обратился к болельщикам, которые поддерживали его в чемпионском бою с Арджаном Бхулларом (11-2).

«Хочу сказать вам спасибо за поддержку! Я столько слов приятных услышал, вы даже представить не можете, как это мотивирует и заряжает в бою. Сколько людей кричали «Толя! Толя!» на стадионе, болели! Это очень приятно», — написал Малыхин в соцсетях.

Малыхин победил Бхуллара техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.