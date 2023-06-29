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Даниэль Кормье: «Джон Джонс недостоин звания «Боец года»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) заявил, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) не должен быть номинирован на награду от ESPN «Боец года».

«Разве из-за одного боя с Сирилом Ганом можно номинировать его на награду «Боец года?» — спросил Кормье на шоу DC & RC. — Махачев в свою очередь победил Чарльза Оливейру и Александра Волкановски, а Аманда Нуньес отдала пояс Джулианне Пенье, но затем его вернула.
Джон Джонс номинирован на награду только потому, что он Джон Джонс. Он самая большая звезда в UFC, которая сейчас владеет поясом чемпиона, если не считать Исраэля Адесанью. Джонсу нужно провести еще один бой, чтобы быть в числе номинантов на награду «Боец года».

На звание «Боец года» претендуют действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1), Джонс, чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) и экс-чемпионка женского легчайшего веса Аманда Нуньес (22-5).

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