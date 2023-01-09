Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) — это самый пугающий боец в истории единоборств.

«Кейн Веласкес — самый пугающий боец MMA с большим отрывом, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — У него было все: взгляд, глаза, подбородок, жесткость, слухи, репутация, трудолюбие. У него был рекорд, нокауты, университетское резюме. Было в этом большом парне с таким высоким уровнем подготовки что-то пугающее».

Веласкес завершил карьеру после поражения Франсису Нганну (17-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 17 февраля 2019 года на UFC на ESPN 1 в Финиксе, США.