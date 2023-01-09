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Сегодня, 11:17

26-летний боец с кожной болезнью дебютирует в UFC в турнире в Рио-де-Жанейро

Давид Хачатрян
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Бразильский легковес Мелкизаэль Коста (19-5) дебютирует в UFC на коротком уведомлении. Коста, у которого заболевание витилиго, характеризующееся утратой кожей естественной пигментации при разрушении меланина, подерется с соотечественником Тиаго Мойзесом (16-6) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, сообщает Sherdog.

Мелкизаэль Коста. Фото Фото со страницы Мелкизаэля Косты в соцсети., Соцсети
Мелкизаэль Коста.
Фото со страницы Мелкизаэля Косты в соцсети., Фото Соцсети

Изначально Мойзес должен был встретиться с 30-летним грузинским легковесом Гурамом Кутателадзе (12-3), однако Кутателадзе снялся с поединка.

Мойзес в прошлом бою выиграл у Кристоса Гиагоса (19-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Коста идет на серии из двух побед. В прошлом бою он победил техническим нокаутом Хосе Клейтона де Мело-младшего (12-6) в третьем раунде. Бой состоялся 18 ноября 2022-го на LFA 147 в Слоуне, США.

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