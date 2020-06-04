Амиран Сардаров объявил о закрытии проекта «Битва за хайп»

Российский видеоблогер Амиран Сардаров объявил, что промоушен по ММА «Битва за хайп» закрывается из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в своем видео на канале «Дневник хача».

«К сожалению, «Битва за хайп» больше не будет выходить, — заявил Сардаров. — Я ее уже не могу тянуть, не вывожу. Мне было тяжело ее тянуть и до коронавируса. Расходы очень сильно росли, гонорары росли, аппетиты ваши росли. Но это нормальная история. Любой боец, который выигрывает, заслуживает получать больше за следующий бой.

Тех денег, которые удавалось зарабатывать, не хватало даже для того, чтобы поддерживать промоушен на прежнем уровне. Это первый в России промоушен, который вышел из народа, полюбился народу. Но математика не бьется, к сожалению. Рынка нет, денег нет, инвестора нет. Вынужден сообщить вам, что проект закрывается. К сожалению, кризис и коронавирус сейчас уничтожает все».