Амир Алиакбари проведет бой против Шелтона Грэйвса в Санкт-Петербурге

16 марта в Санкт-Петербурге иранский супертяжеловес Амир Алиакбари проведет бой против американца Шелтона Грэйвса по прозвищу "Могильщик".

Алиакбари – чемпион мира по греко-римской борьбе, чемпион Азии, первый иранский боец ММА высочайшего уровня. До контракта с лигой ACA он успешно выступал на турнирах Rizin в Японии. В его активе десять боев, в которых одержано девять побед над такими именитыми соперниками, как Джеронимо дос Сантосом, Валентином Молдавским, Денисом Смолдаревым, Тайлером Кингом и др. На данный момент Алиакбари входит в топ-30 лучших тяжеловесов мира.

Американец Шелтон Грэйвс ведет свою победную серию больше пяти лет. В его активе пояса чемпиона американских организаций FFС, GPG, Ring of Combat, был победителем турнира Dana White's Contender Series. Грэйвз нестандартный боец, атакующий с разных углов, боксирует в левосторонней стойке, что может серьезно осложнить жизнь любому сопернику.

Поединок Алиакбари-Грейвс пройдет на турнире ACA 93, в главном бою которого Марат Балаев и Салман Жамалдаев оспорят титул чемпиона АСА в полулегком весе.