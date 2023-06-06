Амир Альбази вошел в топ-3 наилегчайшего веса UFC

29-летний боец из Ирака Амир Альбази (17-1) поднялся на четыре строчки вверх в рейтинге наилегчайшего веса UFC после победы над новозеландцем Кай Кара-Франсом (24-11) на UFC Vegas 74. Сейчас Альбази находится на третьей строчке рейтинга.

В свою очередь Кара-Франс, напротив, опустился на две строчки вниз, заняв пятое место в рейтинге.

Альбази победил Кара-Франса раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.