Колби Ковингтон поддержал Кейна Веласкеса: «Я надеюсь, что президент помилует его»

Топовый полусредневес UFC американец Колби Ковингтон поддержал бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса, которого арестовали в США за самосуд над педофилом.

«[Педофил] приставал к ребенку. Это отвратительно! Это подло, — сказал Ковингтон в интервью ютуб-каналу Sportskeeda. — Ты не можешь вернуться после этого. Это просто так неправильно, чувак. Поступать так с нашими детьми — это отвратительно. Поэтому я поддерживаю Кейна и думаю, что его следует освободить. Я надеюсь, что президент помилует его».

«У меня нет детей, но у меня есть тренеры и друзья, у которых есть дети. В некотором смысле я чувствую себя отцом для них, — продолжил Ковингтон. — Так что если кто-то приставал к нашим детям в течение длительного периода времени, вы найдете этого растлителя и убьете его. Вы выясните, где он, и будете ждать его снаружи с пистолетом и всадите пулю ему в затылок. Кейн действительно сделал то, что сделал бы каждый из нас. Он преследовал этого парня и пытался застрелить его. Он не убивал его, но он должен был убить его».

Веласкеса арестовали 1 марта и перевели в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с нападением и покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, обвиняемого в растлении малолетнего. Сообщается, что Гуларте надругался над дочерью Веласкеса. В случае если Веласкес будет признан виновным, бойцу грозит от 20 лет до пожизненного заключения в соответствии с уголовным кодексом Калифорнии.