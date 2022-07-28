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Сегодня, 17:01

Американец Джонсон проведет реванш с Гончаровым

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Бывший чемпион ACA, американский «Халк» Тони Джонсон проведет реванш с Евгением Гончаровым 27 августа на турнире ACA 143 в Краснодаре, сообщил президент промоушена Алексей Яценко.

Первый поединок Гончарова и Джонсона был признан несостоявшимся. Во втором бою Гончаров забрал титул чемпиона, одержав победу судейским решением. Россиянин в следующем поединке проиграл титул соотечественнику Мухумату Вахаеву.

ACA 143 пройдет в Краснодаре 27 августа на арене «Баскет-Холл». В главном бою турнира чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведет защиту титула против Артема Фролова.

Алексей Яценко
ММА
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