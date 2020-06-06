Турнир UFC 250 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени. Главным боем станет поединок за титул чемпионки организации в полулегком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер.

Ориентировочное начало боя — 7 июня в 07.00 мск. Зрителей в зале не будет из-за угрозы распространения коронавируса.

Свой последний поединок Нуньес провела в декабре прошлого года на турнире UFC 245, где она одолела единогласным судейским решением голландку Жермейн Де Рандами, в пятый раз защитив свой титул в легчайшем весе.

Трансляцию турнира в прямом эфире проведет UFC ТВ. Канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание турнира и прямая трансляция