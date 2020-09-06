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Алистрат Оверим — Аугусто Сакаи: трансляция боя UFC начнется в 5.00

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Алистрат Оверим — Аугусто Сакаи.
Алистрат Оверим — Аугусто Сакаи.

В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в США пройдет турнир UFC Fight Night.

Шоу примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада), вечер также носит название UFC Вегас 9.

В главном бое турнира встретятся Алистрат Оверим из Нидерландов и Аугусто Сакаи из Бразилии в тяжелом весе (категория до 120,2 кг).

Трансляцию турнира в прямом эфире можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также шоу показывает UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Бой Оверим — Сакаи и другие поединки UFC Fight Night: расписание и трансляция турнира

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