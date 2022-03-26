Мирзаев проиграл Дудаеву нокаутом в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Расул Мирзаев в рамках основного карда турнира ACA 138 в Грозном проиграл соотечественнику Абдул-Рахману Дудаеву. Поединок завершился уже в первом раунде нокаутом.

Бой складывался в пользу Мирзаева, который отправил соперника в нокдаун, однако добить его не смог. Продолжая атаковать, Мирзаев нарвался на встречный удар и упал в глухой нокаут.

В активе 34-летнего Мирзаева после двухлетнего простоя 18 побед и 4 поражения. У Дудаева 28 побед и 7 поражений.

Напомним, в 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба он ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.