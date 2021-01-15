Али Багаутинов: «Бой Исмаилова и Минеева может спровоцировать массовые драки»

Бывший претендент на пояс UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов рассказал «СЭ», почему он против реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

Первый бой Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью. 24 декабря 2020-го Исмаилов и Минеев подрались во время турнира Fight Nights. При этом после того, как Исмаилов атаковал Минеева, в кейдж ворвались несколько десяткой людей, некоторые из которых намеревались избить Минеева.

— Вы хорошо знакомы и с Исмаиловым, и с Минеевым. Занимаете в их конфликте чью-то сторону?

— Я считаю, что обе стороны виноваты в последнем инциденте. Не поддерживаю никого из них, смотрю со стороны. Обе стороны виноваты, обе стороны спровоцировали эту массовую драку. Минеев некрасиво повел себя перед зрителями в прямом эфире, когда вырывал микрофон у спортсмена, который только провел бой и хотел сказать слово. Со стороны Исмаилова было некрасиво, что толпа побежала на Минеева и начала его топтать. Это не красит его сторону. Надо было держаться, выходить на улицу и разбираться там, чтобы это осталось между собой, чтобы никто не видел. Что сделать, как получилось, так получилось. Зато хайп словили (улыбается).

— Этот бой теперь уже самый ожидаемый, а не поединок Шлеменко — Исмаилов.

— Я бы не хотел этого боя сейчас. И я не один придерживаюсь такого мнения. Этот бой может спровоцировать массовые драки, а мне бы этого не хотелось. Не хочется этих драк, споров и так далее. Очень много интриг.

35-летний Багаутинов (19-7) проведет ближайший бой 16 января на турнире Brave CF 46, соперник — 24-летний Олег Личковаха (14-4). Турнир состоится в Красной поляне на WOW Arena. (Илья Андреев)

«Подтягиваюсь 60-65 раз. Была бы цель сделать 150 — сделал бы». Али Багаутинов — о «физухе», UFC, Мирзаеве и Харитонове