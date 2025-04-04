Олейник и Дос Сантос подерутся на турнире BKFC Fight Night

Россиянин Алексей Олейник и бразилец Джероним Дос Сантос проведут бой на голых кулаках на турнире BKFC Fight Night. Поединок состоится на арене Dubai Duty Free Tennis Centre в Дубае (ОАЭ).

В прямом эфире бой будет показывать телеканал «Матч! Боец», трансляция начнется в 19.00 по московскому времени.

Для 47-летнего Олейника бой на голых кулаках против Дос Сантоса будет дебютным. Предыдущий поединок боец ММА провел в декабре 2023 года. Тогда на турнире RCC 17 Алексей победил удушающим приемом во втором раунде Фернандо Родригеса-младшего.

44-летний бразильский боец Дос Сантос в предыдущем поединке, который состоялся в феврале 2024-го, проиграл раздельным решением судей Андре Виейре.