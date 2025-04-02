Александр Емельяненко позитивно оценил шансы на возобновление карьеры

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал свои шансы на возобновление карьеры.

«Шансы вернуться и выступать есть. Проблем со здоровьем нет, все хорошо», — цитирует бойца ТАСС.

2 апреля Емельяненко выписали из больницы после операции на позвоночнике. Он заявил, что после реабилитации намерен продолжить спортивную карьеру.

Всего за карьеру спортсмен провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и один поединок завершился ничьей.