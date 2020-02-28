Алексей Олейник: «Александр Емельяненко многих достал»

Тяжеловес UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» прокомментировал скандал между бойцами Дмитрием Смоляковым и Александром Емельяненко.

В январе Смоляков сообщил Youtube-каналу «Вестник ММА», что Емельяненко осенью заходил в магазин с пистолетом. В феврале Александр в интервью Youtube-каналу BSNews ответил Дмитрию в грубой форме. Смоляков в свою очередь заявил, что Емельяненко в 2000-х в Санкт-Петербурге насиловал женщин. При этом боец сослался на Олейника.

— Позвонили Смолякову? — вопрос Олейнику.

— Написал сообщение — «Что это было?» В ответ — «Да не, они это самое... Помнишь, мы разговаривали... Я посчитал, подумал...» Я понимаю, как Смоляков относится к Емельяненко. Сам его далеко не уважаю. Но зачем что-то выдумывать?! Есть у тебя личное мнение — ну и высказывай его. А тут приписывают слова, которых я не говорил.

— Это неправильно.

— Это очень неправильно...

— Смоляков говорил после про собственное «состояние аффекта».

— Меня расспрашивали — как думаете, почему Смоляков так высказался? Да потому, что Александр Емельяненко многих достал. О нашем спорте часто судят не по поведению Олейника или Федора Емельяненко. Которые ходят в церковь, жмут руку сопернику, растят детей, проводят благотворительные мастер-классы и не изменяют женам. Судят по тому, кто бухает, дерется на улице и ведет асоциальный образ жизни. За кем чередой скандалы, наркомания, кражи и что угодно еще. У меня сотни учеников — отличные ребята, ведут достойный образ жизни! Но стоит кому-то одному подраться на улице — сразу слышу: «Вот все бойцы ММА такие. Убийцы, грабители, хулиганы». В семье не без урода — что ж только на этого урода и смотреть?! Есть же другие!

— Кстати, Александр Емельяненко — тот единственный человек, который отзывался о вас без всякого уважения. «Полуобморок», еще что-то...

— Если б только обо мне говорил. Он обо всех.

— Не задевает?

— Поначалу задевало. Ну как ты можешь говорить, что меня не знаешь? Мы с тобой работали десятки раз, вместе тренировались, обнимались. Ты же говорил: «Леха-братан», «Леха-дружбан»... Потом вдруг слышу совсем другие слова. Раз, другой, третий.

— А сейчас — задевает?

— Нет. Потому что он одного обложил, еще кого-то, еще. Понеслось! Видимо, у человека разъехались какие-то рамки в голове. Что-то с ним не то. Как на украинском говорят — «несповна розуму». Шарики за ролики заехали. Что тут обижаться? (Юрий Голышак)

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