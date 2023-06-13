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Алексеева: «Скорее всего, Нуньес вернется через годик, когда закончатся деньги»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Ирина Алексеева отреагировала на решение бразильянки Аманды Нуньес завершить профессиональную карьеру.

«Я слышала новость, что в семье Аманды планируется пополнение. Вероятно, по этой причине она решила завязать с боями. Скорее всего, через годик она вернется, когда закончатся деньги. Она еще совсем не старая женщина. Холли Холм уже 41 год, а она на шесть боев контракт продлила. Я думаю, что Аманда просто хочет годик отдохнуть. Но если она уходит, значит, она уже «наелась» боями, хотя, учитывая ее возраст, это довольно странно. Дерись и зарабатывай. Тем более она первый номер рейтинга, не вижу смысла уходить», — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

35-летняя Нуньес объявила о завершении профессиональной карьеры после победы над Ирен Алданой на турнире UFC 289. В активе представительницы Бразилии 23 победы и 5 поражений в профессиональных MMA.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-nunes-vernetsya-cherez-godik-kogda-zakonchatsya-dengi-258458/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Аманда Нуньес
Ирина Алексеева
ММА
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