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Сегодня, 16:29

Гурьянов уверен, что Железнякова покажет серьезные результаты в UFC

Алина Савинова
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Президент OPEN FC Александр Гурьянов отреагировал на новость о том, что бывшая чемпионка лиги в легчайшем весе Дарья Железнякова подписала контракт с UFC.

«Для нас это большая новость. Дарья Железнякова является чемпионкой OPEN FC. Она вторая девушка из нашей лиги после Виктории Дудаковой, которая была подписана в UFC. Мы гордимся тем, что наша организация развивает женские ММА. Скоро мы проведем Гран-при, по итогам которого подпишем еще одну девушку в лучшую лигу мира. Дарья хорошо себя проявила во французской лиге Ares. Уверен, что она покажет серьезные результаты и в UFC», — цитирует Гурьянова Metaratings.ru.

Последний поединок Железнякова провела в апреле этого года на турнире Ares FC 14. В этом бою она техническим нокаутом в первом раунде одержала победу над Мари Луизи.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glava-open-fc-guryanov-uveren-zheleznyakova-pokazhet-sereznye-rezultaty-v-ufc-258445/
ММА
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