Алексеева: «Возможно Нганну ушел в статусе чемпиона, понимая, что Джонса ему будет тяжело победить»

Боец UFC Ирина Алексеева поделилась мыслями о дальнейших перспективах нового чемпиона UFC в тяжелом весе американца Джона Джонса.

«Я думаю, что сейчас будет движуха вокруг Фрэнсиса Нганну. Джонс, наверняка, будет его вызывать. Это было бы интересно. Мне кажется, возможно, поэтому Фрэнсис и ушел в статусе чемпиона, потому что Джонса тяжело ему будет победить, несмотря на всю его нокаутирующую мощь. Джонс видит все, всех и вся. Миочича тоже, думаю, Джонс разберет, он всех разберет. Я не хочу обесценивать заслуги других бойцов, они молодцы, просто Джон Джонс — наилучший из всех бойцов», — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

Ранее Джонс победил француза Сирила Гана на турнире UFC 285 и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. На его счету 27 побед и одно поражение.