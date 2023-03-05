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Сегодня, 17:55

Алексеева: «Возможно Нганну ушел в статусе чемпиона, понимая, что Джонса ему будет тяжело победить»

Алина Савинова
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Боец UFC Ирина Алексеева поделилась мыслями о дальнейших перспективах нового чемпиона UFC в тяжелом весе американца Джона Джонса.

«Я думаю, что сейчас будет движуха вокруг Фрэнсиса Нганну. Джонс, наверняка, будет его вызывать. Это было бы интересно. Мне кажется, возможно, поэтому Фрэнсис и ушел в статусе чемпиона, потому что Джонса тяжело ему будет победить, несмотря на всю его нокаутирующую мощь. Джонс видит все, всех и вся. Миочича тоже, думаю, Джонс разберет, он всех разберет. Я не хочу обесценивать заслуги других бойцов, они молодцы, просто Джон Джонс — наилучший из всех бойцов», — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

Ранее Джонс победил француза Сирила Гана на турнире UFC 285 и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. На его счету 27 побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-ngannu-ushel-iz-ufc-ponimaya-chto-dzhonsa-emu-budet-tyazhelo-pobedit-233052/
Джон Джонс
ММА
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