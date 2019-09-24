Александру Емельяненко предлагали бой 15 ноября в Бахрейне, но он отказался

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что у него было предложение о проведении боя с Бахрейне 15 ноября.

29 ноября в Москве 38-летний Емельяненко сразится с 40-летним стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдет по правилам бокса.

— В преддверии интервью с вами я разговаривал с принцем Бахрейна. Там 15 ноября пройдет большой турнир по ММА. Меня туда позвали. Я созвонился с организаторами моего поединка с Кокляевым, спросил, не против ли они, чтобы я съездил в Бахрейн подраться — а то мало ли травма или еще что-то. Организаторы ответили, что не против, но все-таки попросили, чтобы я там не выступал. Я позвонил бахрейнцам и сказал, что в этот раз не получится, но если в будущем еще будет такая возможность — я с удовольствием.

Емельяненко начал выступать в ММА в 2003 году. Провел 36 боев (28 побед, 7 поражений, 1 ничья). (Илья Андреев)