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Александру Емельяненко предлагали бой 15 ноября в Бахрейне, но он отказался

21:15
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что у него было предложение о проведении боя с Бахрейне 15 ноября.

29 ноября в Москве 38-летний Емельяненко сразится с 40-летним стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдет по правилам бокса.

24&nbsp;сентября. Москва. Александр Емельяненко в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.Александр Емельяненко: «Могу нокаутировать Кокляева быстрее, чем за 5 секунд. Но зачем?»

— В преддверии интервью с вами я разговаривал с принцем Бахрейна. Там 15 ноября пройдет большой турнир по ММА. Меня туда позвали. Я созвонился с организаторами моего поединка с Кокляевым, спросил, не против ли они, чтобы я съездил в Бахрейн подраться — а то мало ли травма или еще что-то. Организаторы ответили, что не против, но все-таки попросили, чтобы я там не выступал. Я позвонил бахрейнцам и сказал, что в этот раз не получится, но если в будущем еще будет такая возможность — я с удовольствием.

Емельяненко начал выступать в ММА в 2003 году. Провел 36 боев (28 побед, 7 поражений, 1 ничья). (Илья Андреев)

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