Александр Волков: «Турнир UFC в России более яркое событие, чем мой день рождения»

Российский боец Александр Волков поделился ожиданиями от турнира UFC в Москве 9 ноября. В главном бою вечера он встретится с бразильцем Джуниором дос Сантосом.

— Не первый мой день рождения, который я встречаю в подготовке к поединку. У меня раньше были депрессивные дни рождения, — цитирует «РИА Новости» Волкова. — Сейчас уже подрос и отношусь к этому по-другому. Когда мне исполнилось 18 лет, я пригласил многих друзей. Тогда я не был профессиональным спортсменом. Утром у меня были соревнования, пришлось выгнать друзей с самого утра. Для меня турнир UFC в России более яркое событие, чем мой день рождения

Я не отказываюсь драться ни с кем, но мы стараемся обсуждать поединки с более топовыми соперниками, стараемся не драться с теми, кто ниже в рейтинге. Для меня важно быстрее добраться до пояса. В этом году физически сложно будет стать чемпионом, если только не буду драться два раза в месяц. То, что UFC предоставила мне соперника из топ-3, говорит о том, что организация заинтересована в моей борьбе за пояс