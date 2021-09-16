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Александр Волков — о том, зачем побрился налысо: «Волосы в глаза не лезут, тренируешься спокойно»

17:50
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Боец тяжелого веса UFC Александр Волков в интервью «СЭ» рассказал, почему решил сменить прическу.

«Потому что так было свежее летом, меньше отвлекает от тренировок — прически и все остальное. Побрился — и тренируешься спокойно. Волосы в лицо не лезут».

30 октября Волков подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/4YpvZqFmGCg

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Никита Горшенин все материалы автора

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