Боец тяжелого веса UFC Александр Волков в интервью «СЭ» рассказал, почему решил сменить прическу.

«Потому что так было свежее летом, меньше отвлекает от тренировок — прически и все остальное. Побрился — и тренируешься спокойно. Волосы в лицо не лезут».

30 октября Волков подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267.