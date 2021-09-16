Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Гейджи - о Хабибе: «Я почувствовал великую силу, которую можно назвать единственной в своем роде»

16:45
Джастин Гейджи. Фото UFC
Джастин Гейджи. Фото UFC
Теги:

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Джастин Гейджи поделился воспоминаниями о бое с Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой с Хабибом — совершенно другой опыт, нежели с другими. Поражения от Дастина Порье и Эдди Альвареса не были такими болезненными, как от Хабиба. В ту ночь я отдал все силы. Хабиб — великий, особенно учесть, что он дрался после смерти отца. Тогда я почувствовал его великую силу, которую можно назвать единственной в своем роде.  Победить практически нереально, если ты не «включишь ему свет», — цитирует Гейджи Sports Keeda.

24 октября 2020 года Нурмагомедов победил Гейджи сабмишеном во втором раунде в рамках UFC 254, после чего объявил о завершении карьеры.

6 ноября Гейджи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Карин все материалы автора

Читайте также

Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Это вам не «Монако»! Репортаж из Приднестровья с матча Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер»
ВАДА обвинило 63 спортсмена из-за данных Московской антидопинговой лаборатории
Разорвал письмо Госдепа и плюнул на его обрывки. Как Бобби Фишер из гения шахмат стал гением эпатажа
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
vs
1
Офсайд