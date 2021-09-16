Александр Волков: «Буду жестко биться с Тыбурой, находить переводы и добивать»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем сопернике Марчине Тыбуре.

«Почему Тыбура был выбран в соперники? Все остальные были заняты, все уже распланировано на несколько турниров вперед. Тыбура — один из немногих соперников из топ-10, кто свободен, на хорошей победной серии, который сам очень близок к титульной гонке. И в случае моей победы я возвращаюсь в строй претендентов. Тем более что все мои бои с теми, кто сейчас в топе, были очень близкими, и для UFC любое мое сейчас хорошее выступление будет означать возвращение в гонку за титул.

Сравнение борьбы Тыбуры и Блейдса? Тыбура больше борется в партере, больше ориентирован на джиу-джитсу. В этом плане будет попроще, потому что я сам много борюсь по джиу-джитсу. Во время лагеря мы всегда очень много боремся и в целом во время предыдущих тренировок тоже уделяем много времени борьбе, джиу-джитсу. Не так часто получается это применить в поединке, но тем не менее. В этот раз было много ребят с хорошей борцовской базой — и Сергей Павлович, и Сергей Спивак, и много других крепких борцов.

Рассчитываю, что с Тыбурой будет хороший, плотный бой. Тыбура, скорее всего, пойдет в какой-то размен, постарается работать в стойке, если не получится — пойдет бороться. В целом я уверен в себе, буду навязывать свою работу, жестко биться, находить по возможности переводы, занимать позицию сверху и добивать».

30 октября Волков подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267.