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Волков: «Если бы в UFC не продвигали Гана, он получил бы в соперники хотя бы одного борца»

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Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) в интервью «СЭ» выразил мнение, что лига UFC специально двигает вперед французского бойца Сирила Гана (8-0), с которым он проведет поединок в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night.

«Если бы лига UFC его не продвигала, то его соперником был бы борец, хотя бы один. Мы посмотрели бы, что из себя представляет Сирил — в бою с неудобными для него борцами. Судя по всему, тут у него могут быть проблемы», — сказал Волков.

Полностью интервью с Александром Волковым читайте на сайте «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/siril-gan-aleksandr-volkov-intervyu-s-rossiyskim-boycom-ufc-aleksandrom-volkovym-kogda-boy-1794688/

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