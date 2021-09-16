Сергей Харитонов проведет бой с Фабио Мальдонадо 6 ноября
18:46
Российский боец ММА Сергей Харитонов проведет бой против бразильца Фабио Мальдонадо, сообщает «Вестник ММА» в Instagram.
Поединок пройдет 6 ноября в рамках турнира PaRus FC в Дубае.
В августе Харитонов проиграл французу Чейку Конго на турнире Bellator 265. Поединок завершился в конце второго раунда после удушающего приема.
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