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Сергей Харитонов проведет бой с Фабио Мальдонадо 6 ноября

18:46
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Российский боец ММА Сергей Харитонов проведет бой против бразильца Фабио Мальдонадо, сообщает «Вестник ММА» в Instagram.

Поединок пройдет 6 ноября в рамках турнира PaRus FC в Дубае.

Публикация от Vestnik MMA | Вестник ММА (@mmavestnik)

В августе Харитонов проиграл французу Чейку Конго на турнире Bellator 265. Поединок завершился в конце второго раунда после удушающего приема.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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