Александр Волкановски рассказал, в какой момент боя Махачев начнет паниковать

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-1) считает, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (23-1) начнет паниковать, когда ему не получится перевести бой на землю.

«Как только я по тебе попаду, как только ты меня схватишь, ты подумаешь: «Он сильный малый», — сказал Волкановски Main Event. — Я встану, ударю тебя по лицу, и тогда тебе станет дико некомфортно. Мне нужно использовать свое преимущество на ногах. Если он меня повалит, то я поднимусь. Я думаю, он психологически силен. Хабиб и его ребята работают над собой, они усердно тренируются, но мне кажется, что им некомфортно драться в стойке — они отчаянно ищут тейкдауна. Я предполагаю, что когда он не сможет меня контролировать на земле, он начнет паниковать».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.