Александр Волкановски: «Холлоуэю лучше смешивать техники в бою с Каттаром, а не только боксировать»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от боя Макса Холлоуэя и Келвина Каттара.

«Каттар — хороший боксер, с очень сильным ударом. Я бы отметил его бензобак, он очень здорово дышит. Но у Макса есть набор навыков, чтобы победить его. Макс может выиграть у него и в бокс-матче, но ему лучше смешивать. Макс очень недооценен в своей способности смешивать техники. Он хороший клинчер, он может делать много попыток тейкдаунов. Если он будет смешивать, то выиграет у Каттара.



В боксе у Макса много своих фишек. Он не очень быстрый, но умный и со способностью менять нюансы любого панча. У него вроде все панчи простые, но они все работают на конкретную цель. Он тонко чувствует нюанс каждого удара — силу, амплитуду, замах, угол и так далее. И даже кажется, что удары простые, слабые, но они все с целью и делают свое дело», — сказал Волкановски на подкасте Grange TV.

Поединок Холлоуэя и Каттара пройдет 16 января в Абу-Даби.