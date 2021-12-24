Александр Шпак нокаутировал Никиту Джигурду на турнире промоушена «Наше Дело»

Эпатажный российский блогер Александр Шпак провел бой против шоумена Никиты Джигурды. Шпак нокаутировал соперника во втором раунде. Они встретились на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело».

Для 41-летнего Шпака это был дебютный бой в поп-ММА, в то время как 60-летний Джигурда имел опыт выступлений в клетке.

В ноябре этого года Джигурда на турнире «Нашего Дела» нокаутировал известного журналиста и ведущего Отара Кушанашвили. В сентябре в той же лиге состоялся поединок между Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Тогда Джигурда одержал победу единогласным решением судей по итогам трехраундового боя по правилам бокса, но в перчатках для ММА. При этом удары по голове были запрещены.