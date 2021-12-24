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Александр Шпак нокаутировал Никиту Джигурду на турнире промоушена «Наше Дело»

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Никита Джигурда (слева) и Александр Шпак. Фото Instagram
Никита Джигурда (слева) и Александр Шпак. Фото Instagram
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Эпатажный российский блогер Александр Шпак провел бой против шоумена Никиты Джигурды. Шпак нокаутировал соперника во втором раунде. Они встретились на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело».

Для 41-летнего Шпака это был дебютный бой в поп-ММА, в то время как 60-летний Джигурда имел опыт выступлений в клетке.

В ноябре этого года Джигурда на турнире «Нашего Дела» нокаутировал известного журналиста и ведущего Отара Кушанашвили. В сентябре в той же лиге состоялся поединок между Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Тогда Джигурда одержал победу единогласным решением судей по итогам трехраундового боя по правилам бокса, но в перчатках для ММА. При этом удары по голове были запрещены.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/918972-kukukha-poekhala-syn-datsika-obiasnil-motiv-napavshego-na-nego-muzhchiny

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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