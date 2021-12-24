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В Москве задержали избившего сына бойца Дацика

09:28

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнего сына бойца Вячеслава Дацика.

Как стало известно РЕН ТВ, напавший на 16-летнего подростка жил в том же доме, где произошло нападение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Парень получил травмы в результате нападения в подъезде одного из жилых домов и сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга и перелом челюсти.

Задержанный по подозрению в избиении мужчина ранее был судим за грабеж и по наркотической статье.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/919073-v-moskve-zaderzhan-izbivshii-syna-boitsa-datsika

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Роман Шишов все материалы автора
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