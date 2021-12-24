«Кукуха поехала»: сын Дацика объяснил мотив напавшего на него мужчины

Мужчина, напавший на сына бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и его друга, был явно неадекватен, считает пострадавший в потасовке сын Дацика Вячеслав.

«Я поднимался по лестничной клетке, ко мне подошел человек. Скорее всего, он был под чем-то. И он решил, что мы пришли за ним», — цитирует сына Дацика РЕН ТВ.

По его словам, после этого неизвестный «прописал два резких удара в челюсть» молодому человеку.

«Я уже не понимал, что происходит, и пытался объяснить ему, что пришли мы не за ним. А потом началась драка. Причем я никакого физического вреда ему не нанес. Он на меня напал, потому что у него поехала кукуха или, я не знаю, что там с ним случилось. Он решил, что я пришел за ним и его ищу. Ну а у меня теперь все лицо в отеках и есть швы. Также я не могу теперь нормально принимать пищу», — добавил Вячеслав.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток получил травмы в результате нападения неизвестного мужчины в подъезде одного из жилых домов. Сейчас парень находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга и перелом челюсти.

Пострадавшие смогли самостоятельно покинуть подъезд. Сейчас оба обратились за помощью врачей. Задержанный по подозрению в избиении мужчина, по данным РЕН ТВ, ранее был судим за грабеж и по наркотической статье.

В столичном управлении Следственного комитета заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».