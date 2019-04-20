Александр Шлеменко: "Сейчас начнут придумывать про Штыркова всякие небылицы"

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал ситуацию со снятием Ивана Штыркова с боя с американцем Дэвином Кларком. Поединок должен был состояться 20 апреля на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

– Хотелось бы в первую очередь поддержать его. Это тяжело: столько готовиться, сделать вес, оставалось совсем чуть-чуть. Это очень тяжело психологически. К нему очень пристально относятся, большое внимание. Сейчас начнут придумывать всякие небылицы. На это нужно как можно меньше обращать внимание.

– Бывали ли вы в таких ситуациях?

– Я в подобных ситуациях не был, к счастью. Нормально удавалось подойти к боям, но опять же, у меня нет больших сгонок веса, восстановление попроще.

– Как ему действовать дальше?

– В первую очередь, нужно пройти полное обследование. Понять, что на самом деле случилось, что за недомогание. Вылечиться, а потом строить планы на новый бой.

– Сильно ли пострадал кард турнира?

– Конечно, пострадал. Многие ребята приехали поддержать его лично. Я очень ждал его дебюта. Он был мне очень интересен. Для UFC хорошо только то, что это был не главный бой вечера. Хуже, когда слетают ребята из главного или со-главного события. (Михаил Потапов)

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