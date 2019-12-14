Александр Шлеменко: «Ребята, хороните меня всегда»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что ему удобно выступать в статусе андердога. Шлеменко в первом раунде удушающим приемом победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча.

— Как мне сказали до боя, меня похоронили, — цитирует Шлеменко РИА «Новости». — Ребята, хороните меня всегда. И в итоге ни разу не пропустил, выиграл в первом раунде. Самое главное — я вернул свои позиции. Главное — верить в свои силы.

Такой опытный боец, как Бранч, совершил глупость. Чувствую, что он пыхтит... Он хотел мне челюсть что ли сломать? В итоге он сам себя измотал. Жаль, что вертушка не прошла, но пришлось задушить.

Шлеменко уничтожил очень сильного американца. Эта победа войдет в историю