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Сегодня, 08:13

Александр Шлеменко подерется с Куатом Хамитовым в сентябре на Top Fight

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) проведет следующий поединок против казахского бойца Куата Хамитова (24-8) осенью в лиге Top Fight в Москве.

«Официально! Сегодня, 20 августа, с главой лиги Top Fight — Маратом Сидикеевым — были достигнуты договоренность о проведении боя с легендой российского ММА Александром Шлеменко. О месте и дате проведения турнира узнаете позже», — написал Хамитов в соцсетях.

В свою очередь журналист Александр Лютиков в Telegram написал, что поединок должен состояться в Москве в конце сентября.

Шлеменко в прошлом бою победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру (25-15) удушающим приемом в первом раунде. Поединок прошел 21 июля на турнире SFC в Омске.

Александр Шлеменко
ММА
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