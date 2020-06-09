Александр Шлеменко: «Михаил Ефремов совершил умышленное убийство»

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» ДТП в Москве, которое устроил известный актер Михаил Ефремов. В результате аварии скончался водитель фургона. Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Хотел бы выразить соболезнования семье мужчины, который погиб по вине пьяного, в очередной раз пьяного, водителя — Михаила Ефремова, — сказал Шлеменко. — Насчет того, как наказать: мне кажется, что уже давно надо серьезнее заняться контролем оборотом алкогольных и наркотических средств. Наказывать за такое надо серьезно. У нас серьезно уже за что только не наказывают, а за такие вещи почему-то даются послабления. Я считаю, что Михаил Ефремов совершил умышленное убийство. Почему? Потому что он сел за руль пьяным. Зная, что он пьяный, зная, что это запрещено. Я не спорю с тем, что он не думал, что так получится. Он думал, что все контролирует, что ничего не случится. Но мы видим, чем все закончилось.

— Самые страшные аварии, согласно статистике, — из-за пьяных водителей. Откуда я это знаю? Я очень плотно сотрудничаю с ДПС. И мы вместе в Омске проводим рейды, — отметил боец.

— Ситуация страшная, — подчеркнул Шлеменко. — Человек ехал домой и не предполагал, что его там не дождутся по вине какого-то пьяного водителя. Просто представьте: сейчас я беру нелегально оружие, иду и стреляю в человека. Это вызовет резонанс, это назовут страшным поступком. А здесь найдутся защитник. Скажут: «Он же не хотел». А я считаю, что раз ты взрослый мужчина, залил в себя пойло и сел за руль, то должен ответить по всей строгости закона. Знаете, как обычно на улице говорят — «с пьяного спрос вдвойне». Поэтому если уж ты решил выпить и погулять, то, пожалуйста, закройся дома, не садись за руль. Не надо подвергать опасности других людей.

— Единственное, что радует: погиб только один человек. Бывали такие случаи, когда пьяные водители врезались в остановки, убивали по пять человек и даже больше, когда дети страдали, — добавил спортсмен.

— Надеюсь, что наши правоохранительные органы серьезно возьмутся за это дело, — сказал Шлеменко. — Этому делу нужна большая огласка, чтобы люди видели, что вот так из-за стакана алкоголя можно сломать себе жизнь. Ефремов должен быть строго наказан, несмотря на его заслуги. В последнее время он был оппозиционером, говорил и положительные вещи, но это ничто, это — пустые слова. А теперь мы увидели его дела, которые привели к убийству человека. (Илья Андреев)