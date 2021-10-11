Порье считает, что Кормье может заменить Уайта на посту главы UFC

Американский боец MMA Дастин Порье ответил на вопрос о том, кто бы мог заменить Дэну Уайта на посту президента UFC.

«Очень сложный вопрос. Может быть, Кормье? На этот пост можно поставить кого-то, кто занимался единоборствами. Я не знаю, много ли Дэниел знает о бизнесе, но думаю, что он был бы отличным главой UFС», — приводит слова Порье BJ Penn.

52-летний Уайт возглавляет UFC с 2001 года. В марте 2019 он подписал новое соглашение с промоушеном сроком на семь лет.

42-летний Кормье — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, завершивший карьеру в августе 2020 года. Он считается одним из лучших бойцов в истории промоушена.