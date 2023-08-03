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Боксер Котлобай: «Дацик — бескомпромиссный. Он такой парень-рубаха»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Александр Котлобай назвал Вячеслава Дацика бескомпромиссным спортсменом перед боем спортсмена с британцем Оли Томпсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацика я знаю хорошо. Дацик вообще бескомпромиссный боксер. Он такой парень-рубаха», — приводит слова Котлобая РЕН ТВ.

Он добавил, что противникам Дацика в бою с ним нельзя расслабляться.

«Если с ним расслабиться, то он может хорошо приложить. Дацик удар держит», — сказал Котлобай.

Бой Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Вячеслав Дацик. Дацик — Томпсон, Вахаев — Пономарев: турниры ММА в России в августе

Источник: РЕН ТВ
Александр Котлобай
Вячеслав Дацик
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