Гукасян уверен в победе над Ядуллаевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боксер Эдгар Гукасян рассказал о подготовке к бою против Фарида Ядуллаева на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он будет свою линию гнуть, но, мне кажется, опыта мне хватит. Я разбирал и не таких. Повторюсь, нет никакой недооценки, но я собираюсь уверенно выходить и победу забирать. Фара, готовься! Такого в жизни испытания у тебя еще не было! Главное — без травм», — приводит слова Гукасяна РЕН ТВ.

Гукасян и Ядуллаев сразятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа. Главным событием вечера станет поединок Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.