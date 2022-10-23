Александр Емельяненко заявил, что Петра Яна засудили по многим причинам

Боец Александр Емельяненко рассказал, почему россиянина Петра Яна засудили в поединке с американцем Шоном О'Мэлли. 22 октября Ян раздельным решением судей проиграл О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я считаю, его засудили. Не верю, чтобы на сегодняшний день российские бойцы не занимали первые строчки. Ну, тут не только спорт, здесь и политика, и телевидение. В этом бою сработало много факторов, которые были не на стороне Петра Яна. Думаю, в реванше он утвердит свою победу», — рассказал Емельяненко «СЭ».