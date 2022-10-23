Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:31

Александр Емельяненко заявил, что Петра Яна засудили по многим причинам

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Боец Александр Емельяненко рассказал, почему россиянина Петра Яна засудили в поединке с американцем Шоном О'Мэлли. 22 октября Ян раздельным решением судей проиграл О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я считаю, его засудили. Не верю, чтобы на сегодняшний день российские бойцы не занимали первые строчки. Ну, тут не только спорт, здесь и политика, и телевидение. В этом бою сработало много факторов, которые были не на стороне Петра Яна. Думаю, в реванше он утвердит свою победу», — рассказал Емельяненко «СЭ».

После этого поединка О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.

Александр Емельяненко
Петр Ян
ММА
1
0
Читайте также
Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Премьер Украины предупредил о невыплатах пенсий и зарплат без денег ЕС
В ЛНР рассказали об убийствах украинскими военными раненых пленных
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Емельяненко рассказал, что думает о Махачеве после его победы над Оливейрой
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости