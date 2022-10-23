Александр Емельяненко рассказал, что думает о Махачеве после его победы над Оливейрой

Боец Александр Емельяненко прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Очень хорошо выиграл, очень мне понравился. Динамичный, тактичный, физически развитый, эмоционально. Хороший боец, показывает хорошие результаты. Хороший класс боев на мировой арене. Сегодня наши спортсмены доказывают, что они лучшие», — сказал Емельяненко «СЭ».

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).

Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.