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Александр Емельяненко запустил флешмоб «Вызови Емельяненко на бой!»

11:56
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем Instagram сообщил о запуске нового флешмоба.

— Здравствуйте, люди добрые! Сейчас, я смотрю, мода пошла вызывать Емельяненко на бой, — сказал спортсмен. — Вызывают абсолютно все, даже те, кто драться не умеют. Почему-то думают, что они хорошие бойцы. Давайте так: запустим флешмоб и так его и назовем: «Вызови Емельяненко на бой!». Всем отличного дня и хорошего настроения.

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Емельяненко проведет бой против пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B3WTe6OAHDX/

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