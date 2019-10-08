Александр Емельяненко запустил флешмоб «Вызови Емельяненко на бой!»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем Instagram сообщил о запуске нового флешмоба.

— Здравствуйте, люди добрые! Сейчас, я смотрю, мода пошла вызывать Емельяненко на бой, — сказал спортсмен. — Вызывают абсолютно все, даже те, кто драться не умеют. Почему-то думают, что они хорошие бойцы. Давайте так: запустим флешмоб и так его и назовем: «Вызови Емельяненко на бой!». Всем отличного дня и хорошего настроения.

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Емельяненко проведет бой против пауэрлифтера Михаила Кокляева.